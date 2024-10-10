Зварыч: Уже чувствуется, что вошли в историю. Очень приятно, когда говорят о сборной Украины по футзалу

Игрок сборной Украины по футзалу Михаил Зварыч подвёл итог выступлений команды на ЧМ-2024, где сине-желтые завоевали бронзовые медали.

- Опишите впечатление после получения рекордного для Украины результата, бронзы ЧМ — как сразу после матча, так и сейчас, когда прошло несколько дней? Чувствуете ли уже, что вошли в историю?

– Впечатления незабываемые! После матча немного даже и не верилось что мы получили медали ЧМ! Это очень крутые эмоции, их словами не передать! Прошло несколько дней и уже чувствуется вошедшие в историю, потому что много поздравлений и много людей пишут в соцсетях! Очень приятно, когда говорят о сборной Украины по футзалу!

– Есть интересная статистика, что Украина забивала первой во всех семи матчах на этом ЧМ. Что послужило причиной этому и насколько помогло в игре с Францией?

– Причина – это настроение команды и заряженность! Ребята по максимуму настроены на игру и отдаются в любом моменте!

- Достигла ли эта сборная Украины своего максимума? Или наоборот чувствуете, что можете вместе с партнерами сделать шаг вперед?

- Если посмотреть два форума крайних ЧЕ и ЧМ, то я уверен – это не максимум. Эта сборная может и больше. Я думаю, мы это доказали по игре. Даже посмотреть матч с Бразилией мы играли на равных, даже в моментах превосходили. Я думаю со мной многие согласятся.