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"Сказали, что я маленького роста". Лидер сборной Украины по футзалу вспомнил, как его выгнали с академии Шахтера

Футзал

Было очень обидно

"Сказали, что я маленького роста". Лидер сборной Украины по футзалу вспомнил, как его выгнали с академии Шахтера

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Один из героев сборной Украины по футзалу на недавнем ЧМ-2024 Даниил Абакшин вспомнил, как и за что в детстве его выгнали из академии "Шахтера".

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– Вы говорили, что из академии "Шахтера" вас выгнали.

– Да, я был очень маленьким ростом. И у меня была слабую скорость. Во всяком случае, такую ​​причину мне озвучили.

– Было обидно?

– Ой, очень. Я провел там шесть лет – это существенный период.

– Ваши бывшие партнеры из детской команды "Шахтера" сейчас играют на профессиональном уровне?

– Да, это Саша Пихальонок из "Динамо", Никита Кравченко из "Полесья" и Михаил Месхи, выступающий в Венгрии.

– Пихаленок уже тогда был топом?

– Да, да. Приведу только один факт. Когда я набивал сто раз, то Саша – более двух тысяч. Это свидетельствует о незаурядных технических навыках. Находиться с таким мастером в поле очень приятно. Раньше мы немного общались, но в последние годы списываемся чаще.

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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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