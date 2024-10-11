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Сборная Украины по футзалу вошла в ТОП-10 рейтинга ФИФА

Футзал

Шикарный прогресс

Сборная Украины по футзалу вошла в ТОП-10 рейтинга ФИФА

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Сборная Украины по футзалу в обновлённом рейтинге заняла 9 место, набрав 1531 очко. Ниже Украины расположились Франция, Италия и Сербия.

ТОП-3 сборных по футзалу выглядит так:

  1. Бразилия – 1871 очко
  2. Португалия – 1676 очков
  3. Испания – 1657 очков

Сборная Украины по футзалу стала бронзовым призёром на Чемпионате мира, обыграв Францию со счётом 7:1. Чемпионами мира стала сборная Бразилии, которая в финале обыграла сборную Аргентину со счётом 2:1.

К сожалению, капитан сборной Пётр Шотурма не смог помочь команде в матче за 3 место – он травмировался в полуфинале против сборной Бразилии и недавно перенёс операцию.

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Источник:
Рейтинг ФИФА
Опубликовал: Владислав Прийменко
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