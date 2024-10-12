Футзал. Голевая феерия в Ровно, ХИТ теряет очки
Начался новый сезон
Фото: Кардинал Рівне
В пятницу и субботу сыграли матчи первого тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
"Ураган" в домашнем матче не оставил шансов "Любарту" – 4:1. Западноукраинское дерби ровенского "Кардинала" и львовской "Энергии" завершилось вничью со счетом 3:3. Столичное дерби между "ХИТом" и "Авророй" тоже завершилось вничью – 2:2. "ХИТ" дважды выходил вперед, но свое преимущество не удержал.
"Сухая Балка" разгромила "Харьков" – 4:0. Также не было борьбы в матче "in. IT" и "Сокола". Игра завершилась победой "Сокола" – 3:0. "SkyUp" дома разгромил "Атлетик" – 6:3.
Результаты первого тура
"Ураган" - "Любарт" 4:1
"Кардинал" – "Энергия" 3:3
ХИТ - "Аврора" 2:2
"Харьков" - "Сухая Балка" 0:4
"in. IT" - "Сокол" 0:3
"SkyUp" - "Атлетик" 6:3
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