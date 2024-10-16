Футзал. Женская сборная Украины проиграла Франции, для которой это был первый матч в истории

Женская сборная Украины по футзалу с поражения стартовала в основном раунде европейской квалификации первого в истории женского чемпионата мира, который состоится в 2025 году.

Сегодня наша команда играла против сборной Франции, для которой это был первый матч в истории, и уступила со счетом 1:3.

В первом тайме лучше выглядели француженки, которые по делу забили два гола.

Начало второго тайма подарило надежду – Воловенко отыграла один мяч, украинки имели еще несколько моментов, но выше всяких похвал сыграла вратарь сборной Франции Мелоди Карре.

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К тому же за две минуты до финального свистка красную карточку заработала Ирина Дубицкая, оставив нашу команду в численном меньшинстве почти до конца встречи. Наши соперницы этим воспользовались и забили третий мяч.

В итоге 1:3 - поражение "сине-желтых". Следующий поединок сборная Украины проведет завтра, 17 октября, против команды Северной Ирландии.

ЧМ-2025 по футзалу среди женщин. Основной раунд отбора. Группа 3

Украина - Франция 1:3

Голы: Воловенко (24) - Альбербиде (8), Атаманюк (17), Биттерлин (40)

Украина: Кислова - Шульга, Гриценко, Дубицкая, Форсюк; Митрофанская, Терех, Дрозд, Титова, Воловенко, Ковшик, Клипаченко, Дударчук, Бурлаченко