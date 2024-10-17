Абакшин: Украина всегда была атакующей командой. По результатам за сборную подкрадываемся к Португалии и Испании
Футзалист дал очередной комментарий об успехе на Мундиале
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Игрок сборной Украины Даниил Абакшин подвел итоги чемпионата мира-2024 для "сине-желтых".
“Нам удалось завоевать бронзовые медали, потому что мы правильно настраивались на каждую игру. Были вместе с ребятами как на площадке, так и за ее пределами. Вообще у нас были общие интересы. Я думаю, это все нас объединило и благодаря этому мы смогли добиться такого успеха на ЧМ.
Александр Косенко нам постоянно подсказывал, перед игрой, во время игры. В каждой ситуации помогал и говорил, как следует вести себя на площадке в тех или иных моментах".
"На моей памяти, сколько я в сборной, команда постоянно много атакует. Может, не забивали столько. Не могу сказать, что это фарт, возможно немного мастерство стало лучше. Мы всегда были атакующей командой.
Я седьмой год в чемпионате Украины. Наш чемпионат сильный. К примеру, Корсун сейчас поехал играть в Испанию, Микитюк поехал тоже туда. Не могу сказать, что мы сейчас догоним Португалию и Испанию по уровню, но по результатам сборной точно подкрадываемся к ним. Сезон в Украине только начинается, потому посмотрим, как он пройдет”, – заявил футзалист.
Спортсмен дебютировал в национальной команде весной 2021 года.
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