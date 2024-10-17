Абакшин: Украина всегда была атакующей командой. По результатам за сборную подкрадываемся к Португалии и Испании

Игрок сборной Украины Даниил Абакшин подвел итоги чемпионата мира-2024 для "сине-желтых".

“Нам удалось завоевать бронзовые медали, потому что мы правильно настраивались на каждую игру. Были вместе с ребятами как на площадке, так и за ее пределами. Вообще у нас были общие интересы. Я думаю, это все нас объединило и благодаря этому мы смогли добиться такого успеха на ЧМ.

Александр Косенко нам постоянно подсказывал, перед игрой, во время игры. В каждой ситуации помогал и говорил, как следует вести себя на площадке в тех или иных моментах".