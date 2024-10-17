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Отбор на ЧМ-2025. Женская сборная Украины по футзалу разгромила Северную Ирландию

Футзал
Обновлено

Покером отметилась София Ковшик

Отбор на ЧМ-2025. Женская сборная Украины по футзалу разгромила Северную Ирландию

uaf.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по футзалу свой второй матч в группе основному раунде европейской квалификации ЧМ-2025.

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После поражения в первом матче от Франции (1:3) сегодня наша команда разгромила аутсайдера группы, Северную Ирландию, со счетом 6:0.

Два гола наши девушки забили до перерыва, а еще четыре – после, а покером у нас отметилась София Ковшик.

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В итоге 6:0 – победа "сине-желтых". Следующий поединок сборная Украины проведет послезавтра, 19 октября, против команды Чехии.

Напомним, в элит-раунд отбора выйдет только победитель группы.

Северная Ирландия - Украина 0:6
Голы: Клипаченко (15), Ковшик (16, 23, 28, 38), Бурлаченко (34)

Украина: Терех - Шульга, Гриценко, Ковшик, Форсюк; Митрофанская, Кислова, Дрозд, Титова, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Бурлаченко.

Турнирное положение в нашей группе на данный момент следующее:

Отбор на ЧМ-2025. Женская сборная Украины по футзалу разгромила Северную Ирландию - изображение 1
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