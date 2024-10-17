Отбор на ЧМ-2025. Женская сборная Украины по футзалу разгромила Северную Ирландию
Покером отметилась София Ковшик
uaf.ua
Женская сборная Украины по футзалу свой второй матч в группе основному раунде европейской квалификации ЧМ-2025.
После поражения в первом матче от Франции (1:3) сегодня наша команда разгромила аутсайдера группы, Северную Ирландию, со счетом 6:0.
Два гола наши девушки забили до перерыва, а еще четыре – после, а покером у нас отметилась София Ковшик.
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В итоге 6:0 – победа "сине-желтых". Следующий поединок сборная Украины проведет послезавтра, 19 октября, против команды Чехии.
Напомним, в элит-раунд отбора выйдет только победитель группы.
Украина: Терех - Шульга, Гриценко, Ковшик, Форсюк; Митрофанская, Кислова, Дрозд, Титова, Воловенко, Клипаченко, Костюк, Бурлаченко.
Турнирное положение в нашей группе на данный момент следующее:
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