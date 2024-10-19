Футзал. Драма во Львове, победы киевских клубов

В пятницу и субботу сыграли матчи второго тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что игру "Сокол" - ХИТ перенесли из-за участия киевлян в Лиге чемпионов.

В стартовом матче тура "SkyUp" обыграл "Кардинал-Ровно" - 5:3. Гости открыли счет, но даже за ничью не смогли зацепиться. "Аврора" в напряженном матче все же дожала "Харьков" – 4:2. Отметим дубль Максима Чеберяка.

Настоящим украшением тура стала игра во Львове, где местная "Энергия" принимала "Ураган". Матч завершился вничью – 3:3. На последних секундах Андрей Ткачук спас "Ураган".

Сегодня "Атлетик футзал" в напряженном матче обыграл "Сухую балку" - 2:1. А "Любарт" дома разгромил "in.IT" – 3:0.

Результаты второго тура

"Энергия" - "Ураган" 3:3

"Аврора" - "Харьков" 4:2

"SkyUP" - "Кардинал-Ровно" 4:3

"Любарт" - "in.IT" 3:0

"Атлетик футзал" - "Сухая балка" 2:1