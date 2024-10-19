Украина не вышла в элитраунд отбора на женский ЧМ по футзалу
Победа с привкусом поражения
Фото - Х / Jérôme Millagou
"Сине-желтые" не сыграют в элитраунде квалификации чемпионат мира 2025 по футзалу среди женщин. В последнем туре Украина обыграла Чехию со счетом 4:1, но в параллельном матче Франция оказалась сильнее Северной Ирландии и возглавила группу.
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Итоговая таблица группы:
- 1. Франция – 7 очков
- 2. Украина – 6
- 3. Чехия – 4
- 4. Северная Ирландия – 0
Напомним, что только одна команда из квартета проходит в следующий раунд.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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