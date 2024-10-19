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Украина не вышла в элитраунд отбора на женский ЧМ по футзалу

Футзал

Победа с привкусом поражения

Украина не вышла в элитраунд отбора на женский ЧМ по футзалу

Фото - Х / Jérôme Millagou

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"Сине-желтые" не сыграют в элитраунде квалификации чемпионат мира 2025 по футзалу среди женщин. В последнем туре Украина обыграла Чехию со счетом 4:1, но в параллельном матче Франция оказалась сильнее Северной Ирландии и возглавила группу.

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Итоговая таблица группы:

  • 1. Франция – 7 очков
  • 2. Украина – 6
  • 3. Чехия – 4
  • 4. Северная Ирландия – 0

Напомним, что только одна команда из квартета проходит в следующий раунд.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Симченко
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