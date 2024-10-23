ХИТ разгромно проиграл Андерлехту в группе ЛЧ по футзалу
Киевляне стартовали с разгромного поражения
Фото: пресслужби ФК "ХІТ"
Чемпион Украины "ХИТ" с поражения начал выступления в новом розыгрыше Лиги чемпионов по футзалу. В первом туре киевляне разгромно проиграли бельгийскому "Андерлехту".
"Андерлехт" начал давить со старта противостояния и смог отрыть счет уже на первой минуте. Первый тайм закончился со счетом 2:4, а вот после перерыва "Андерлехт" уже полостью доминировал, забив еще 4 сухих гола. Итоговые цифры на табло – неутешительные 2:8.
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Следующую игру в ЛЧ киевляне проведут уже завтра, 24 октября, против испанской "Картахены". Для того чтобы пробиться в элитраунд Лиги чемпионов, "ХИТ" должен финишировать в топ-3 своего квартета.
ХИТ Киев – Андерлехт 2:8 (2:4)
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