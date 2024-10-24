ХИТ проиграл и второй матч в группе основного раунда ЛЧ по футзалу
На этот раз - испанской Картахене
Фото: пресслужби ФК "ХІТ"
Киевский "ХИТ" проиграл свой второй матч в рамках Лиги чемпионов по футзалу.
После поражения в 1-м туре от "Андерлехта" (2:8) сегодня украинская команда проиграла испанской Картахене 1:4.
Встреча завершилась со счётом 1:4 в пользу команды из Испании. Единственный мяч в составе украинского коллектива на счету Даниила Абакшина.
Напомним, что для выхода в элитный раунд соревнований необходимо попасть в тройку лучших в своей группе.
Следующую игру в ЛЧ "ХИТ" проведет в субботу, 26 октября, против польской "Бельско-Бялы".
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Лига чемпионов по футзалу-2024/2025
2 тур, 24 октября
"ХИТ" Киев – "Картахена" 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – 16 Мухудин, 0:2 – 22 Хиль, 0:3 – 26 Томасз, 0:4 – 31 Томаз, 1:4 – 32 Абакшин
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