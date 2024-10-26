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ХИТ сыграл вничью в финальном матче Лиги чемпионов по футзалу

Футзал
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Вылетел из группы досрочно

ХИТ сыграл вничью в финальном матче Лиги чемпионов по футзалу

ХІТ у фейсбук

UA-Футбол
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В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Бельско-Бяла" встречалась с "ХИТ" Киев. Поединок завершился со счётом 2:2.

Голы в составе украинской команды забивали Горпиныч и Сырый. Также Шеремета оформил автогол.

Предыдущие два поединка "ХИТ" проиграл, поэтому потерял все шансы на продвижение дальше из квартета. В элитный этап прошли три первые команды группы.

"Бельско-Бяла" (Польща) – "ХИТ" (Украина) 2:2

Голы: Шеремета 5 (авт.), Паньес 26 – Горпиныч 8, Сырый 26

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