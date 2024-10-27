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Футзалист Игорь Корсун забил в дебютном матче за Осасуну Магна – ВИДЕО

Футзал

Пытался помочь команде

Футзалист Игорь Корсун забил в дебютном матче за Осасуну Магна – ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Осасуни Магна" и сборной Украины по футзалу Игорь Корсун вчера отметился голом в дебютном матче за "Осасуну Магна".

Вчера прошел матч "Осасуна Магна" - "Мансанарес" в рамках 3-го тура чемпионата Испании, игра завершилась поражением "Осасуны" со счетом 4:5, однако Игорь Корсун отличился голом в дебютном матче.

Напомним, Корсун стал игроком "Осасуни Магна" в августе этого года.

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Источник:
Real Federación Española Fútbol
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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