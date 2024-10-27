Футзалист Игорь Корсун забил в дебютном матче за Осасуну Магна – ВИДЕО
Пытался помочь команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок "Осасуни Магна" и сборной Украины по футзалу Игорь Корсун вчера отметился голом в дебютном матче за "Осасуну Магна".
Вчера прошел матч "Осасуна Магна" - "Мансанарес" в рамках 3-го тура чемпионата Испании, игра завершилась поражением "Осасуны" со счетом 4:5, однако Игорь Корсун отличился голом в дебютном матче.
Напомним, Корсун стал игроком "Осасуни Магна" в августе этого года.
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