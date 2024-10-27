Футзалист Игорь Корсун забил в дебютном матче за Осасуну Магна – ВИДЕО

Игрок "Осасуни Магна" и сборной Украины по футзалу Игорь Корсун вчера отметился голом в дебютном матче за "Осасуну Магна".

Вчера прошел матч "Осасуна Магна" - "Мансанарес" в рамках 3-го тура чемпионата Испании, игра завершилась поражением "Осасуны" со счетом 4:5, однако Игорь Корсун отличился голом в дебютном матче.

Напомним, Корсун стал игроком "Осасуни Магна" в августе этого года.