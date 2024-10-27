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Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби

Футзал

Чемпионат набирает обороты

Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби

Фото: ФК Аврора

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе сыграли матчи третьего тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что игру "Любарт" - ХИТ перенесли из-за участия киевлян в Лиге чемпионов.

В пятницу сыграли три матча третьего тура. "Аврора" на выезде разгромила "Сухую Балку" – 4:1. Отметим дубль Ростислава Семенченко. "Сокол" на выезде поиздевался над "Харьковом" - 7:2. Обращаем внимание на хеттрик Владислава Первеева. Еще одна столичная команда "SkyUP" в гостях минимально проиграла "Урагану". Три очка "драконам" принес гол Александра Дичука.

В единственном матче субботы "Кардинал-Ровно" и "Атлетик футзал" сыграли вничью – 2:2. "Атлетик" был близок к победе, но за пять минут до финальной сирены Евгений Ланко сравнял счет.

Во львовском дерби "Энергия" разгромила "in.IT" – 5:1.

Результаты третьего тура

"Сухая Балка" - "Аврора" 4:1

"Харьков" - "Сокол" 7:2

"Ураган" - "SkyUP" 1:0

"Кардинал-Ровно" - "Атлетик футзал" 2:2

"in.IT" - "Энергия" 1:5

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