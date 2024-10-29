  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Сборная Украины по футзалу впервые получила премию от УАФ
В тренде

Сборная Украины по футзалу впервые получила премию от УАФ

Футзал
Обновлено

За выступления на ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу впервые получила премию от УАФ

Фото: Асоціація футзалу України

Новина українською

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко подвел итоги выступления сборной Украины на ЧМ-2024, где команда впервые в своей истории завоевала бронзовые медали.

Читайте такжеПочти как Месси. Игроки сборной Украины по футзалу опубликовали фото в постели с трофеями. ФОТО

"Впервые в истории УАФ украинские футзалисты получают премию от ассоциации, и этот успех является общим достижением. Впервые нас поздравляет министр молодежи и спорта, подчеркивающий важность нашей работы.

За каждой победой стоит команда людей, без которых этот результат был бы невозможен. Вся система работала как единый механизм, подтверждая силу нашего взаимодействия. Министр верит нам и помогает. Президент УАФ доверяет мне, я доверяю главному тренеру, а он игрокам, которые в свою очередь поддерживают его.

Во время войны мы все матчи проводили за границей, и не было никаких вопросов по организации, материальному обеспечению или медицинскому обслуживанию. Было полное взаимодействие и сотрудничество.

Но мы не останавливаемся. Уже в декабре нас ждут отборочные матчи чемпионата Европы, поэтому продолжаем двигаться вперед и работать на новые победы", — сказал Владыко.

По теме
yellow-arrow
Шевченко и Бидный получили персональные бронзовые медали ЧМ-2024 по футзалу. ФОТО
yellow-arrow
Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби
yellow-arrow
Футзалист Игорь Корсун забил в дебютном матче за Осасуну Магна – ВИДЕО
Сергей Владыко сборная Украины по футзалу УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:07
Може, УАФ розкриє на загал розмір "прємії"? Яку премію виписали на команду, скільки гривень, копійок? Чи це таємниця державна? Бо про призові сбУ на минулому Євро писділи скрізь. То давайте, порівняємо!"За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, на початку німецьких зборів футболісти, тренери та персонал української збірної за вихід у фінальну частину Євро 2024 на всю команду отримали обіцяні 140 млн грн ($3,5 млн)." (с)
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
29.10.2024 в 21:07
Може, УАФ розкриє на загал розмір "прємії"? Яку премію виписали на команду, скільки гривень, копійок? Чи це таємниця державна? Бо про призові сбУ на минулому Євро писділи скрізь. То давайте, порівняємо!"За інформацією українського журналіста Ігоря Бурбаса, на початку німецьких зборів футболісти, тренери та персонал української збірної за вихід у фінальну частину Євро 2024 на всю команду отримали обіцяні 140 млн грн ($3,5 млн)." (с)
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости