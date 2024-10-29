Сборная Украины по футзалу впервые получила премию от УАФ
За выступления на ЧМ-2024
Фото: Асоціація футзалу України
Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко подвел итоги выступления сборной Украины на ЧМ-2024, где команда впервые в своей истории завоевала бронзовые медали.
"Впервые в истории УАФ украинские футзалисты получают премию от ассоциации, и этот успех является общим достижением. Впервые нас поздравляет министр молодежи и спорта, подчеркивающий важность нашей работы.
За каждой победой стоит команда людей, без которых этот результат был бы невозможен. Вся система работала как единый механизм, подтверждая силу нашего взаимодействия. Министр верит нам и помогает. Президент УАФ доверяет мне, я доверяю главному тренеру, а он игрокам, которые в свою очередь поддерживают его.
Во время войны мы все матчи проводили за границей, и не было никаких вопросов по организации, материальному обеспечению или медицинскому обслуживанию. Было полное взаимодействие и сотрудничество.
Но мы не останавливаемся. Уже в декабре нас ждут отборочные матчи чемпионата Европы, поэтому продолжаем двигаться вперед и работать на новые победы", — сказал Владыко.
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