Сборная Украины по футзалу впервые получила премию от УАФ

Президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко подвел итоги выступления сборной Украины на ЧМ-2024, где команда впервые в своей истории завоевала бронзовые медали.

"Впервые в истории УАФ украинские футзалисты получают премию от ассоциации, и этот успех является общим достижением. Впервые нас поздравляет министр молодежи и спорта, подчеркивающий важность нашей работы.

За каждой победой стоит команда людей, без которых этот результат был бы невозможен. Вся система работала как единый механизм, подтверждая силу нашего взаимодействия. Министр верит нам и помогает. Президент УАФ доверяет мне, я доверяю главному тренеру, а он игрокам, которые в свою очередь поддерживают его.

Во время войны мы все матчи проводили за границей, и не было никаких вопросов по организации, материальному обеспечению или медицинскому обслуживанию. Было полное взаимодействие и сотрудничество.

Но мы не останавливаемся. Уже в декабре нас ждут отборочные матчи чемпионата Европы, поэтому продолжаем двигаться вперед и работать на новые победы", — сказал Владыко.