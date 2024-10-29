  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Шевченко и Бидный получили персональные бронзовые медали ЧМ-2024 по футзалу. ФОТО
В тренде

Шевченко и Бидный получили персональные бронзовые медали ЧМ-2024 по футзалу. ФОТО

Футзал

В Доме футбола состоялась встреча со сборной Украины по футзалу

Шевченко и Бидный получили персональные бронзовые медали ЧМ-2024 по футзалу. ФОТО

Фото Андрея Ющака - УАФ

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 октября, в Доме футбола состоялась встреча с национальной сборной Украины по футзалу, которая недавно завоевала бронзу на чемпионате мира-2024 в Узбекистане.

Читайте такжеЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной

На встрече, в частности, присутствовали, президент УАФ Андрей Шевченко, министр молодежи и спорта Матвей Бидный, первый вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

Президент УАФ также попросил каждого игрока подписать историческую фотографию команды по награждению на чемпионате. Это фото, которое станет частью музея уважения к УАФ, символизирует важный этап в истории украинского спорта.

В итоге, президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко вручил Андрею Шевченко и Матвею Бедному персональные бронзовые медали в благодарность за их вклад в развитие футзала и за поддержку сборной.

По теме
yellow-arrow
Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби
yellow-arrow
Футзалист Игорь Корсун забил в дебютном матче за Осасуну Магна – ВИДЕО
yellow-arrow
ХИТ сыграл вничью в финальном матче Лиги чемпионов по футзалу
Андрей Шевченко сборная Украины по футзалу Матвей Бедный УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости