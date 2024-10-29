Шевченко и Бидный получили персональные бронзовые медали ЧМ-2024 по футзалу. ФОТО

Сегодня, 29 октября, в Доме футбола состоялась встреча с национальной сборной Украины по футзалу, которая недавно завоевала бронзу на чемпионате мира-2024 в Узбекистане.

На встрече, в частности, присутствовали, президент УАФ Андрей Шевченко, министр молодежи и спорта Матвей Бидный, первый вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.

Президент УАФ также попросил каждого игрока подписать историческую фотографию команды по награждению на чемпионате. Это фото, которое станет частью музея уважения к УАФ, символизирует важный этап в истории украинского спорта.

В итоге, президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко вручил Андрею Шевченко и Матвею Бедному персональные бронзовые медали в благодарность за их вклад в развитие футзала и за поддержку сборной.