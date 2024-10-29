Шевченко и Бидный получили персональные бронзовые медали ЧМ-2024 по футзалу. ФОТО
В Доме футбола состоялась встреча со сборной Украины по футзалу
Фото Андрея Ющака - УАФ
Сегодня, 29 октября, в Доме футбола состоялась встреча с национальной сборной Украины по футзалу, которая недавно завоевала бронзу на чемпионате мира-2024 в Узбекистане.
На встрече, в частности, присутствовали, президент УАФ Андрей Шевченко, министр молодежи и спорта Матвей Бидный, первый вице-президент УАФ Александр Шевченко, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, а также президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко.
Президент УАФ также попросил каждого игрока подписать историческую фотографию команды по награждению на чемпионате. Это фото, которое станет частью музея уважения к УАФ, символизирует важный этап в истории украинского спорта.
В итоге, президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко вручил Андрею Шевченко и Матвею Бедному персональные бронзовые медали в благодарность за их вклад в развитие футзала и за поддержку сборной.
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