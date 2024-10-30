Тренер сборной Украины по футзалу: Надо забыть о медалях и настраиваться на отбор Евро

Наставник сборной Украины по футзалу Александр Косенко ответил на вопрос, чувствует ли он дополнительное давление и ответственность из-за статуса бронзовых призеров чемпионата мира и высказался о соперниках "сине-желтых" в отборочном цикле чемпионата Европы - Германии, Кипре и Румынии.

"Внешнее давление мы, можно сказать, еще не чувствуем. Но мы понимаем всю ответственность, ведь подняли планку очень высоко и должны ее поддерживать. То есть это не давление, а дополнительная ответственность. Мы понимаем, что должны оставаться, прежде всего, командой.

Индивидуальные игровые амбиции не должны исчезать, но все равно должна быть командная игра, командный дух. Я думаю, что этот успех нам как раз придаст уверенности в своих силах. То есть мы можем играть с любой командой, но для этого нужно применять в каждом матче определенные компоненты игры.

Все команды прогрессируют и понимают, что это отбор чемпионата Европы. Поэтому нам придется начать с чистого листа. Мы помним наши предыдущие отборочные турниры. Даже матчи с Данией или Албанией были очень нелегкими. Сейчас у нас в памяти победные поединки чемпионата мира, но если вспомнить квалификацию, то было очень трудно. И с Косово, и с Нидерландами. Так и будет и на этом отборочном турнире.

Поэтому надо забыть о медалях и уже с этих минут начинать настраиваться. Нелегко будет с Кипром, и с Германией, и с Румынией. Все команды будут биться с нами, и особенно на домашних аренах. Все будет зависеть, в конце концов, от нас самих. Как мы настроимся, подготовимся. Сейчас слабых соперников нет, и я уверен, что, например, Кипр и Германия на бумаге выглядят не фаворитами, но в гостях с ним будет играть сложно", - сказал Косенко.