Юношеская сборная Украины по футзалу узнала соперников в квалификации Евро-2025

31 октября состоялась церемония жеребьевки квалификационного турнира Евро-2025 (U-19) по футзалу, во время которой своих соперников узнала и юношеская сборная Украины.

Украинцы сыграют сразу в основном раунде отбора, где выступят 25 лучших сборных по рейтингу УЕФА и три победителя предварительного раунда. Согласно формату, они были разбиты на семь групп по четыре команды.

Волею жребия сине-желтые попали в группу 5 вместе с командами Нидерландов, Сербии и Черногории. Минитурнир состоится в Сербии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.

Евро-2025 (U-19) по футзалу. Отборочный турнир

Предварительный раунд

Группа А: Грузия, Литва, Мальта, Германия.

Группа В: Азербайджан, Косово, Сан-Марино.

Группа С: Северная Македония, Гибралтар, Эстония.

Основной раунд

Группа 1: Италия, Румыния, Словакия, победитель группы А.

Группа 2: Испания, Финляндия, Венгрия, Англия.

Группа 3: Португалия, Франция, Беларусь, Казахстан.

Группа 4: Словения, Бельгия, Латвия, Андорра.

Группа 5: Украина, Нидерланды, Сербия, Черногория.

Группа 6: Польша, Чехия, Греция, победитель группы С.

Группа 7: Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция, победитель группы В.

Четвертый по счету чемпионат Европы по футзалу среди юношеских сборных U-19 будет проходить в том же формате, что и предыдущие. Матчи отбора состоятся в январе и марте 2025 года. Будут определены семь команд, которые присоединятся к стране-хозяйке - Молдове. Финальный турнир будет состоять из двух групп по четыре команды, по две из которых выйдут в полуфинал.