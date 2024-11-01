Юношеская сборная Украины по футзалу узнала соперников в квалификации Евро-2025
Минитурнир состоится в Сербии
Фото: УАФ
31 октября состоялась церемония жеребьевки квалификационного турнира Евро-2025 (U-19) по футзалу, во время которой своих соперников узнала и юношеская сборная Украины.
Украинцы сыграют сразу в основном раунде отбора, где выступят 25 лучших сборных по рейтингу УЕФА и три победителя предварительного раунда. Согласно формату, они были разбиты на семь групп по четыре команды.
Волею жребия сине-желтые попали в группу 5 вместе с командами Нидерландов, Сербии и Черногории. Минитурнир состоится в Сербии. В финальную стадию выйдет только победитель группы.
Евро-2025 (U-19) по футзалу. Отборочный турнир
Предварительный раунд
Группа А: Грузия, Литва, Мальта, Германия.
Группа В: Азербайджан, Косово, Сан-Марино.
Группа С: Северная Македония, Гибралтар, Эстония.
Основной раунд
Группа 1: Италия, Румыния, Словакия, победитель группы А.
Группа 2: Испания, Финляндия, Венгрия, Англия.
Группа 3: Португалия, Франция, Беларусь, Казахстан.
Группа 4: Словения, Бельгия, Латвия, Андорра.
Группа 5: Украина, Нидерланды, Сербия, Черногория.
Группа 6: Польша, Чехия, Греция, победитель группы С.
Группа 7: Хорватия, Босния и Герцеговина, Турция, победитель группы В.
Четвертый по счету чемпионат Европы по футзалу среди юношеских сборных U-19 будет проходить в том же формате, что и предыдущие. Матчи отбора состоятся в январе и марте 2025 года. Будут определены семь команд, которые присоединятся к стране-хозяйке - Молдове. Финальный турнир будет состоять из двух групп по четыре команды, по две из которых выйдут в полуфинал.
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