Футзал. Сборная Украины в товарищеском матче обыграла Чехию
Команды выдали два разных тайма
FIFA
Во вторник, 5 ноября, сборная Украины по футзалу провела первый товарищеский поединок против команды Чехии, который проходил в рамках подготовки к отбору Евро-2026.
В первом спарринге "сине-желтые" сразу же завладели инициативой и уверенно довели первый тайм до счета 3:0.
Впрочем, во втором тайме уже чехи захватили инициативу и смогли два гола отыграть. И все же "сине-желтые" удержали победный счет - 3:2.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Завтра (6 ноября) в 20:00 по Киеву команды проведут между собой второй поединок.
Товарищеский матч национальных сборных по футзалу
Чехия - Украина 2:3 (0:3)
Голы: Голый (27), Д. Дрозд (40) - Абакшин (1), Чернявский (7), Семенченко (9).
Украина: Савенко - Первеев, Абакшин, Семенченко, Зварыч; Сухов, Швед, Мельник, Жук, Чернявский, Фаренюк, Лебедь, Масевич, Завертаный
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Новая звезда украинского шансона." Поворознюк стал продюсером украинской певицы. ВИДЕО
- В США начались президентские выборы - известны первые результаты
- "Не зарабатывают деньги, а получают". Поворознюк - о переводе пятерых игроков Ингульца в дубль
- "Он сейчас номер один". Олег Федорчук выбрал лучшего украинского легионера
- Времени зря не теряет. Цыганков кардинально сменил имидж. ФОТО
- Ястремская купила новый Porshe, стоимость авто – из разряда лакшери
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн