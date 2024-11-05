Футзал. Сборная Украины в товарищеском матче обыграла Чехию

Во вторник, 5 ноября, сборная Украины по футзалу провела первый товарищеский поединок против команды Чехии, который проходил в рамках подготовки к отбору Евро-2026.

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В первом спарринге "сине-желтые" сразу же завладели инициативой и уверенно довели первый тайм до счета 3:0.

Впрочем, во втором тайме уже чехи захватили инициативу и смогли два гола отыграть. И все же "сине-желтые" удержали победный счет - 3:2.

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Завтра (6 ноября) в 20:00 по Киеву команды проведут между собой второй поединок.

Товарищеский матч национальных сборных по футзалу

Чехия - Украина 2:3 (0:3)

Голы: Голый (27), Д. Дрозд (40) - Абакшин (1), Чернявский (7), Семенченко (9).

Украина: Савенко - Первеев, Абакшин, Семенченко, Зварыч; Сухов, Швед, Мельник, Жук, Чернявский, Фаренюк, Лебедь, Масевич, Завертаный