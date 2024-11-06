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Обновили. Сборная Украины по футзалу снова обыграла Чехию

Футзал

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Обновили. Сборная Украины по футзалу снова обыграла Чехию

Фото: Асоціація футзалу України

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Cборная Украины по футзалу провела свой второй товарищеский поединок против команды Чехии в рамках подготовки к отбору Евро-2026 по футзалу.

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Вчера подопечные Александра Косенко сыграли первый матч против чехов, победив со счетом 3:2.

В первом тайме второго спарринга шла в целом равная борьба, которая закончилась со счетом 1:0 в пользу украинцев.

Ну а после перерыва мы уже были намного сильнее. + 5 голов у нас и +1 у чехов. Ну и итоговые 6:2.

Чехия - Украина - 2:6 (0:1)

Голы: Кухта (24), П. Дрозд (29) - Первеев (4), Семенченко (21, 33, 37), Зварич (23), Швед (40).

Украина: Сухов - Первеев, Жук, Чернявский, Лебедь; Абакшин, Семенченко, Зварич, Савенко, Швед, Мельник, Фаренюк, Масевич, Завертаный.

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