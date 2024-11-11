Футзал. ХИТ и Аврора не замечают соперников, голевая феерия в Ровно

Сыграли матчи четвертого тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В центральном матче всего тура "Энергия" принимала ХИТ. Однако борьбы в этом противостоянии не было. Киевляне разгромили "Энергию" – 5:1. Обращаем внимание на дубли Евгения Жука и Игоря Чернявского. Хмельницкий "Сокол" в волевом стиле обыграл "Сухую Балку" - 4:2. Дважды в составе хозяев отличился Константин Абзалов.

"SkyUP" дома в напряженном матче вырвал победу у "in.IT" - 2:1. На 39-й минуте Рябоконь сравнял счет, но удержать ничью львовяне не смогли. Три очка киевлянам принес Литвинов.

В воскресенье "Любарт" дома минимально уступил "Харькову" - 1:2.Во втором матче дня столичная "Аврора" в гостях без проблем разгромила днепровский "Атлетик" - 8:3. Хозяева провалили второй тайм. Счет после первой половины встречи был 2:2.

В последнем матче тура "Кардинал-Ровно" и "Ураган" устроили голевую феерию – 4:4. Хотя "Кардинал-Ровно" ввел в счете – 4:1.

Результаты четвертого тура

"SkyUP" - "in.IT" - 2:1

"Энергия" - ХИТ 1:5

"Сокол" - "Сухая Балка" 4:2

"Любарт" - "Харьков" 1:2

"Атлетик" - "Аврора" 3:8

"Кардинал - Ровно" - "Ураган" 4:4