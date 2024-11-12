Александр Косенко рассказал, сколько в 90-х годах зарабатывали украинские футзалисты

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о зарплатах украинских футзалистов в начале 90-х, когда он был еще игроком.

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– "Механизато"р был одним из истоков украинского и вообще советского футзала. Команда исчезла только из-за нехватки финансов или были другие причины?

– Все из-за финансов. Был один спонсор – исчез. Потом помогал Приватбанк еще с Тигипко – за время тоже отказались. Однажды мы доиграли чемпионат 95/96: даже выиграли Кубок, но уступили в чемпионате в золотом матче. К тому времени уже несколько месяцев не получали зарплату. Летом ведущие игроки, и я в том числе уехали. "Механизатор" еще держался на фанатизме Геннадия Шура, привлекавшего молодых игроков; Александр Брыскин, у которого были колбасные цеха и какой-то бизнес, находил деньги – так еще сезон команда сыграла. И все.

– Какие зарплаты были в футзале 90-х?

– В "Механизаторе" ставка была 200 долларов. А когда перешел в одесский "Локомотив", получал 500 – это была самая маленькая зарплата в команде. У других было по 600-700, у некоторых – даже 900. Хорошие зарплаты по тому времени. В большом футболе не все клубы могли позволить себе такие суммы платить. Тогда в Одессу переехали Коридзе, Мельников, Безуглый. Коридзе с Мельниковым играли сначала в футбол, были уже под основой "Черноморца", но перешли в футзал, потому что предложили хорошие деньги: грубо говоря, 700 долларов вместо 300 в "Черноморце".

К тому времени "Локомотив", которым занималась ЮЖД, существенно поднял финансовую планку. И в других клубах постепенно тоже стали платить больше. А до этого те 200 долларов в "Механизаторе" чемпионских времен были самой большой зарплатой в футзале. Когда я перешел в "Запорожкокс", мне дали уже 1200 долларов. Правда, нам платили в гривнах, и кризис 98 года быстро превратил эту сумму в 600 долларов. Лишь где-то 2-3 месяца я успел получить ту большую зарплату – так и не почувствовал ее по-настоящему.