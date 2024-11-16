Футзал. Тринадцать голов Энергии, ХИТ побеждает в киевском дерби

В пятницу и субботу сыграли матчи пятого тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Энергия" на выезде забила сразу 13 мячей МСК "Харьков" - 13:3.Михаил Грицына и Андрей Цилик отличились хет-триком, а Михаил Зварыч забил два гола.

"Аврора" не оставила шансов "Соколу" – 4:0. Обращаем внимание на дубль Юрия Сагайдачного. "Ураган" благодаря качественной игре в конце встречи все-таки дожал "Атлетик футзал" – 4:2. "Сухая балка" и "Любарт" сыграли вничью – 2:2.

В центральном матче тура встречались ХИТ и SkyUP. Киевское дерби завершилось победой ХИТа – 5:3. Отметим, что хозяева отыгрались с 0:2. В последней игре тура "Кардинал-Ровно" переиграл "in.IT" – 4:2.

Результаты пятого тура