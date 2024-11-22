Украинский арбитр будет судить матчи элитного раунда футзальной ЛЧ
Поединки пройдут в Хорватии
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Украинский арбитр Денис Куцый получил назначение на поединки элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.
Представитель Украины будет работать на играх группы В, в которую попали хорватские "Динамо" и "Олмиссум", французский "Этуаль" и казахстанский "Кайрат".
Матчи состоятся в Хорватии в период с 27-го по 30 ноября.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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