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Украинский арбитр будет судить матчи элитного раунда футзальной ЛЧ

Футзал

Поединки пройдут в Хорватии

Украинский арбитр будет судить матчи элитного раунда футзальной ЛЧ

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Украинский арбитр Денис Куцый получил назначение на поединки элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Представитель Украины будет работать на играх группы В, в которую попали хорватские "Динамо" и "Олмиссум", французский "Этуаль" и казахстанский "Кайрат".

Матчи состоятся в Хорватии в период с 27-го по 30 ноября.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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