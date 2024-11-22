Украинский арбитр будет судить матчи элитного раунда футзальной ЛЧ

Украинский арбитр Денис Куцый получил назначение на поединки элитного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Представитель Украины будет работать на играх группы В, в которую попали хорватские "Динамо" и "Олмиссум", французский "Этуаль" и казахстанский "Кайрат".

Матчи состоятся в Хорватии в период с 27-го по 30 ноября.