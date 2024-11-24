Футзал. Разгромные победы Авроры и SkyUp

Были сыграны матчи шестого тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний. Футзалисты подарили болельщикам ряд эмоций и забитых мячей.

В стартовом матче тура "Энергия" дома обыграла "Сухую балку" - 4:2.Гости дважды выходили вперед, в частности, открыли счет во встрече, но удержать инициативу не смогли. Отметим дубль Андрея Цилыка.

"Аврора" на выезде поиздевалась над "Любартом" - 6:1. Дубль в свой актив записал Юрий Сагайдачный. "SkyUP" и "Харьков" подарили зрителям голевую феерию – 9:4. Рафинья, Евгений Смоловик и Максим Литвинов забили по два гола. Ровенский "Кардинал" в домашней встрече со столичным ХИТом упустил победу, пропустив на последних секундах при счете 2:1 в свою пользу – 2:2.

В еще одном матче субботы "Ураган" дома победил "in.IT" – 2:0. В последней игре тура "Атлетик футзал" обыграл "Сокол" – 3:2.

Результаты шестого тура