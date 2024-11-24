Матчи квалификации на Евро-2026. Известен список вызванных футзалистов
Они сыграют в матчах против Кипра и Румынии
Фото: Асоціація футзалу України
Известен список вызванных футзалистов на матчи квалификации на Евро-2026.
Тренер футзальной сборной Украины Александр Косенко вызвал 15 игроков.
Вратари: Александр Сирицкий, Юрий Савенко, Александр Сухов;
Универсалы: Владислав Первеев, Назар Швед, Андрей Мельник, Евгений Жук, Николай Микитюк, Игорь Чернявский, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Игорь Корсун, Ярослав Лебедь, Ростислав Семенченко, Михаил Зварич
Сборная Украины по футзалу проведет матчи против Кипра 13 декабря и Румынии 17 декабря.
Квалификация на Евро-2026 для сборной Украины продлится с 13 декабря 2024 года по 11 апреля 2025 года.
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