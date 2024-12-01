Футзал. ХИТ побеждает в центральном матче тура, неожиданное поражение SkyUP
Сыграли очередной тур
Фото: ФК ХІТ
На этой неделе сыграли матчи седьмого тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.
В пятницу тур стартовал двумя матчами. "Кардинал-Ровно" на выезде в результативном противостоянии победил "Харьков" – 5:3. "Аврора" дома не оставила шансов "Энергии" – 5:2. Отметим хет-трик Ростислава Семенченко.
В стартовом матче субботы "Сокол" дома разгромил "Любарт" – 4:0. "Сухая Балка" домит неожиданно дома обыграла "SkyUp" - 4:1. Безусловно, центральный матч тура сыграли в Киеве, где местный ХИТ принимал "Ураган". Игра завершилась победой киевлян – 6:4. Хет-триком отличился Евгений Жук, а еще дважды забил Игорь Чернявский.
В последнем матче тура "Атлетик футзал" на выезде не оставил шансов львовскому "in.IT" – 5:1.
Результаты седьмого тура
- ХИТ - "Ураган" - 6:4
- "Сокол" - "Любарт" - 4:0
- "Харьков" - "Кардинал-Ровно" - 3:5
- "Аврора" - "Энергия" - 5:2
- "Сухая Балка" - "SkyUp" - 4:1
- "in.IT" - "Атлетик футзал" - 1:5
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