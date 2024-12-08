Футзал. Ураган и ХИТ уничтожают соперников
Чрезвычайно результативный тур
Фото: ФК ХІТ
В пятницу тур начался двумя матчами. "Аврора" на выезде в киевском дерби обыграла "SkyUp" - 3:1. Александр Лифер забивал в чужие и свои ворота. В еще одном матче пятницы "Сокол" на выезде в результативном матче обыграл "Энергию" - 3:2.
В субботу сыграли еще три матча восьмого тура. "Ураган" дома поиздевался над "Харьковом" - 14:4. Отметим хет-трики Дамиана Запорожана и Андрея Британа. ХИТ не оставил никаких шансов "in.IT" – 9:0. Хет-триком отличился Александр Педяш. После этого матча в отставку подал главный тренер львовской команды Андрей Федюк.
"Сухая Балка" в гостях смогла вырвать победу у "Кардинала". Три очка команде на 39-й минуте принес гол Бабилова. В последнем матче тура "Атлетик футзал" разгромил "Любарт" – 5:2.
Результаты восьмого тура
- "Кардинал-Ровно" - "Сухая Балка" 1:2
- "in.IT" - ХИТ 0:9
- "Ураган" – "Харьков" 14:4
- "SkyUP" - "Аврора" 1:3
- "Энергия" - "Сокол" 2:3
- "Атлетик футзал" - "Любарт" 5:2
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