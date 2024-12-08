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Футзал. Ураган и ХИТ уничтожают соперников

Футзал
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Чрезвычайно результативный тур

Футзал. Ураган и ХИТ уничтожают соперников

Фото: ФК ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу тур начался двумя матчами. "Аврора" на выезде в киевском дерби обыграла "SkyUp" - 3:1. Александр Лифер забивал в чужие и свои ворота. В еще одном матче пятницы "Сокол" на выезде в результативном матче обыграл "Энергию" - 3:2.

В субботу сыграли еще три матча восьмого тура. "Ураган" дома поиздевался над "Харьковом" - 14:4. Отметим хет-трики Дамиана Запорожана и Андрея Британа. ХИТ не оставил никаких шансов "in.IT" – 9:0. Хет-триком отличился Александр Педяш. После этого матча в отставку подал главный тренер львовской команды Андрей Федюк.

"Сухая Балка" в гостях смогла вырвать победу у "Кардинала". Три очка команде на 39-й минуте принес гол Бабилова. В последнем матче тура "Атлетик футзал" разгромил "Любарт" – 5:2.

Результаты восьмого тура

  • "Кардинал-Ровно" - "Сухая Балка" 1:2
  • "in.IT" - ХИТ 0:9
  • "Ураган" – "Харьков" 14:4
  • "SkyUP" - "Аврора" 1:3
  • "Энергия" - "Сокол" 2:3
  • "Атлетик футзал" - "Любарт" 5:2
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