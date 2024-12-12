Кипр - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

После триумфального Чемпионата мира 2024 года наша сборная начинает свой путь в квалификации к Евро-2026. Первым соперником подопечных Косенко станет Кипр.

Кипр – Украина

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Первый тур

13.12.2024. 11:00. Никосия. "Тассос Пападопулос Элефтерия Индоор Холл"

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Сборная Украины: последние новости

После исторической бронзы на ЧМ-2024 наша сборная уже приступает к борьбе за путевку на Евро-2026. В группе, кроме Украины и Кипра, будут играть еще Германия и Румыния. Перед официальными играми Украина в ноябре сыграла два контрольных матча против Чехии. Оба спарринга сборная Украины выиграла. Первый со счетом 3:2, а второй – 6:2. Во втором контрольном матче хет-триком отличился игрок киевской "Авроры" Ростислав Семенченко.

В ближайших матчах против Кипра и Румынии главный тренер "сине-желтых" Александр Косенко рассчитывает на 15 исполнителей. Отсутствуют в заявке вратарь Кирилл Цыпун и капитан Петр Шотурма. Шотурма пропустит квалификационный турнир из-за травмы, которую он получил в полуфинальном матче ЧМ против Бразилии. Однако другие основные футзалисты смогут сыграть. Наша команда в начале недели собралась в польском Перемышле, где провела несколько дней подготовки, после чего отправилась в Кипр.

Сборная Кипра: последние новости

Кипр – это очень посредственная футзальная сборная. К примеру, в квалификации в ЧМ эта сборная за два матча пропустила от Испании 24 гола. Тогда в квалификации киприоты проиграли все свои четыре матча и забили всего один гол. Чтобы попасть в основной раунд квалификации сборная Кипра прошла предварительный рауд. Кипр победил Эстонию и Северную Ирландию, а также сыграл нвичию с Андоррой. Все матчи были очень конкурентные и нервные.

Обращаем внимание на очень слабую игру Кипра в защите. Во всех трех матчах предварительного раунда квалификации киприоты пропускали. Главный Атос Стилиану вызвал для подготовки к матчам против сборных Украины и Германии 13 футзалистов. Из "Омонии" и АЭКа в заявке сразу девять футзолистов (пять и четыре соответственно). Звезд у этой сборной нет.

Последние матчи команд

Украина

Чехия – Украина 2:6 (спарринг)

Чехия – Украина 2:3 (спарринг)

Украина – Франция 7:1 (ЧМ)

Украина – Бразилия 2:3 (ЧМ)

Украина - Венесуэла 9:4 (ЧМ)

Кипр

Кипр – Андорра 2:2

Кипр – Северная Ирландия 3:2

Кипр – Эстония 2:1

Кипр – Ливан 3:5

Кипр – Молдова 0:2

Личные встречи

Сборные Украины и Кипра в своей истории еще не играли друг с другом. Таким образом игра в Никосии будет дебютной в очном противостоянии этих сборных.

Ставка и коэффициенты

Прогноз на матч Кипр - Украина

Это сборные совершенно разного уровня. Украина сейчас находится в своей оптимальной форме. Бронза на ЧМ придала нашей команде еще больше уверенности в своих силах. У Кипра даже против гораздо менее именитых соперников возникают существенные проблемы. Проблем у подопечных Косенко не должно быть в Никосии. Ожидаем, что уже с первых минут наши ребята будут активно играть и обеспечат себе комфортное преимущество. Прогноз – победа сборной Украины с форой (-8) за 1.85.