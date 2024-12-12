Кипр - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Уже завтра национальная сборная Украины по футзалу будет играть матч первого тура квалификации к ЧЕ-2026. В Никосии подопечные Александра Косенко встретятся против Кипра.

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Украина и Кипр раньше между собой не играли. Это сборные разного класса, поэтому у украинцев не должно быть проблем в этом противостоянии. Отметим, что в этом отборе из-за травмы не сможет участвовать капитан нашей сборной Петр Шотурма.

Матч между сборной Кипра и Украины начнется в пятницу в 11:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.