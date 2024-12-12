Кипр - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Кипр - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Михайло Зварич. Getty Images/Alex Caparros/FIFA
Уже завтра национальная сборная Украины по футзалу будет играть матч первого тура квалификации к ЧЕ-2026. В Никосии подопечные Александра Косенко встретятся против Кипра.
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Украина и Кипр раньше между собой не играли. Это сборные разного класса, поэтому у украинцев не должно быть проблем в этом противостоянии. Отметим, что в этом отборе из-за травмы не сможет участвовать капитан нашей сборной Петр Шотурма.
Матч между сборной Кипра и Украины начнется в пятницу в 11:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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