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Кипр - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал

Кипр - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 13.12.2024 ⋊ Футзал на UA-Футбол

Кипр - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Михайло Зварич. Getty Images/Alex Caparros/FIFA

Новина українською

Уже завтра национальная сборная Украины по футзалу будет играть матч первого тура квалификации к ЧЕ-2026. В Никосии подопечные Александра Косенко встретятся против Кипра.

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Украина и Кипр раньше между собой не играли. Это сборные разного класса, поэтому у украинцев не должно быть проблем в этом противостоянии. Отметим, что в этом отборе из-за травмы не сможет участвовать капитан нашей сборной Петр Шотурма.

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Матч между сборной Кипра и Украины начнется в пятницу в 11:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube-канале Setanta Sports.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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