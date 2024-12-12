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Украинские рефери получили назначения на матчи отбора Евро-2026 по футзалу

Футзал

Представители Украины будут работать на международных матчах

Украинские рефери получили назначения на матчи отбора Евро-2026 по футзалу

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

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Представители Украины получили назначение на матчи основного раунда отбора Евро-2026 по футзалу.

Украинский арбитр Мария Мысловская будет обслуживать поединок между сборными Андоры и Португалии. Помогать ей будут соотечественники Евгений Гордиенко и Орест Дуцяк. Эта встреча состоится 13 декабря на арене Poliesportiu d'Andorra в городе Андорра-ла-Велья (Андорра).

Украинку Марину Кирилюк назначили делегатом на игру между командами Португалии и Нидерландов. Игра пройдет 18 декабря на арене Pavilhão Desportivo Municipal da Póvoa de Varzim в городе Повуа-де-Варзим (Португалия).

Украинец Олег Иванов будет работать наблюдателем арбитража на матче между Мальтой и Финляндией. Игра пройдет 17 декабря в городе Гзира (Мальта).

Украинец Вячеслав Дараган будет исполнять обязанности наблюдателя арбитража на матче между Данией и Албанией в городе Брондбю (18 декабря).

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Источник:
Асоціація футзалу України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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