Лидер сборной Украины по футзалу откровенно рассказал о зарплатах в украинском футзале

Один из лидеров сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко, который на клубном уровне выступает за киевскую "Аврору", рассказал о зарплатах в украинском футзале.

"1-3 тысячи долларов? Даже меньше. До двух, думаю, где-то так. Две с чем-то, может", – сказал Семенченко.

Напомним, что не так давно сборная Украины по футзалу завоевала историческую "бронзу" на ЧМ-2024, который проходил в Узбекистане.