Лидер сборной Украины по футзалу откровенно рассказал о зарплатах в украинском футзале
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Один из лидеров сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко, который на клубном уровне выступает за киевскую "Аврору", рассказал о зарплатах в украинском футзале.
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"1-3 тысячи долларов? Даже меньше. До двух, думаю, где-то так. Две с чем-то, может", – сказал Семенченко.
Напомним, что не так давно сборная Украины по футзалу завоевала историческую "бронзу" на ЧМ-2024, который проходил в Узбекистане.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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