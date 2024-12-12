Косенко: Все играют в футзал: айтишники, бизнесмены – не хватает залов даже на это

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко говорит о нехватки спортивных залов у нас в стране.

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– В футболе за последние 30 лет новые стадионы появились, новые спонсоры, больше денег, больше детских школ, академий – всего гораздо больше. А в футзале – плюс-минус, как было за 30 лет, так и осталось.

– С каждым годом будет расти аудитория. В этом я уверен, потому что все равно наконец-то и у нас будут строить залы. Сейчас такое время, война – не построишь зал. Это действительно не ко времени, как говорится, у нас есть более важные в стране дела.

Почему это не делалось в течение 30 лет? Наверное, невыгодно было вкладывать деньги в спортивные сооружения, выгоднее построить то, что тебе сейчас принесет прибыль.

У нас же все залы, которые есть – они же забиты утром до вечера, туда не протиснешься. Все играют, начиная с айтишников, бизнесменов. Не хватает залов даже на это, не говоря уже о профессиональных командах. Я уверен, что все равно будут строить.