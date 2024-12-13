Кипр - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Сегодня, 13 декабря национальная сборная Украины по футзалу проведет матч первого тура квалификации Евро-2026. Подопечные Александра Косенко встретятся с Кипром.

Поединок пройдет в Никосии. Тренерский штаб сине-желтых рассчитывает на 15 игроков. Стоит заметить, что ранее Украина и Кипр между собой не играли.

Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Setanta Sports - на ютуб-канале, ОТТ-платформе и телеканале Setanta Sports.