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Кипр - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Футзал

Кипр - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.12.2024 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол

Кипр - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Фото: Асоціація футзалу України

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Сегодня, 13 декабря национальная сборная Украины по футзалу проведет матч первого тура квалификации Евро-2026. Подопечные Александра Косенко встретятся с Кипром.

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Поединок пройдет в Никосии. Тренерский штаб сине-желтых рассчитывает на 15 игроков. Стоит заметить, что ранее Украина и Кипр между собой не играли.

Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Setanta Sports - на ютуб-канале, ОТТ-платформе и телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча Кипр - Украина
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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