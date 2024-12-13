Кипр - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Кипр - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 13.12.2024 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Сегодня, 13 декабря национальная сборная Украины по футзалу проведет матч первого тура квалификации Евро-2026. Подопечные Александра Косенко встретятся с Кипром.
Поединок пройдет в Никосии. Тренерский штаб сине-желтых рассчитывает на 15 игроков. Стоит заметить, что ранее Украина и Кипр между собой не играли.
Стартовый свисток прозвучит в 11:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Setanta Sports - на ютуб-канале, ОТТ-платформе и телеканале Setanta Sports.
Трансляция матча Кипр - УкраинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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