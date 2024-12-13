Квалификация на ЧЕ-2026 по футзалу. Кипр – Украина 0:7. Без проблем для подопечных Косенко

Сегодня подопечные Александра Косенко начали свой путь к Евро-2026 по футзалу. Соперником Украины в первом матче квалификационного турнира стал Кипр. Кроме киприотов, в нашей группе играют еще Румыния и Германия. Победа в группе дает прямую путевку на ЧЕ-2026, 8/10 лучших команд, занявших вторые места, сыграют в плей-офф. Вчера Румуния разгромила Германию - 6:0.

Кипр – достаточно посредственная сборная, которая никогда звезд с неба не хватала. Киприоты никогда в своей истории не играли на Чемпионате мира или Чемпионате Европы. В квалификации на ЧМ-2024 сборная Кипра откровенно провалилась. В четырех поединках сборная Кипра пропустила 33 мяча, а забила только один. В 2002 году Кипр попал в одну группу отбора на Евро с Украиной и потерпел от команды Геннадия Лисенчука сокрушительное поражение со счетом 1:17. Кстати, один из голов тогда забил Александр Косенко. Безусловно, сегодня украинцы были очевидными фаворитами, ведь это сборные разного уровня. Давайте не забывать, что Украина – бронзовый призер Чемпионата мира 2024 года.

Украинцы с первых минут прогнозируемо начали доминировать, и уже на шестой минуте смогли открыть счет. После удара Фаренюка мяч попал в перекладину, но первым на добивании оказался Корсун – 0:1. Наши ребята не сбавляли обороты и довольно быстро увеличили свое преимущество. После передачи Шведа издалека в дальний угол пробил Микитюк – 0:2. На этом проблемы киприотов в первом тайме не завершились. Фаренюк и Абакшин своими результативными ударами довели счет до разгромного – 0:4. Было заметно, что это команды разного уровня. Хозяева не успевали за нашими футзалистами. На этом избиение киприотов в первом тайме завершилось, хотя подопечные Косенко могли забивать больше.

Во втором тайме характер игры не изменился. Приятно, что украинцы не останавливались на достигнутом. Корсун и Фаренюк записали в свой актив дубли – 0:6. Киприоты на протяжении всего матча сидели в глубокой защите, но им это не помогло. Хозяева хотели, чтобы игра поскорее завершилась, но наши ребята продолжили забивать. Во второй раз в матче отличился Микитюк – 0:7.

В итоге прогнозируемая разгромная победа Украины. Наша сборная выходит на первое место в группе.

Квалификация на Евро-2026. Групповой турнир. Первый тур

Кипр – Украина 0:7

Голы: Корсун (6, 28), Микитюк (8, 34), Фаренюк (11, 25), Абакшин (13)

Кипр: Псилогенис, Кулумбрис, Куллупа, Цицос, Савва – Стилиану, Лакуфис, Ноа Эль-Кеббе, Николаидис, Таха Эль-Кеббе, Крекос, Китсиу, Иоанну

Украина: Савенко, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко – Сухов, Первеев, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявский, Швед, Микитюк, Лебедь