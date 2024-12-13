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Уверенный старт в отборе на Евро-2026. Кипр – Украина 0:7. Видео голов и обзор матча

Футзал

Разгром

Уверенный старт в отборе на Евро-2026. Кипр – Украина 0:7. Видео голов и обзор матча

Фото: facebook.com/@UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Национальная сборная Украины по футзалу провела матч первого тура квалификации Евро-2026. Подопечные Александра Косенко встречались с командой Кипра.

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В первом тайме сине-желтые забили в ворота соперника четыре мяча. После перерыва украинцы продолжили диктовать свои условия, что вылилось в результативные удары. Еще три мяча побывало в сетке ворот Кипра. В результате, разгромная победа Украины 7:0.

Свой следующий матч отбора на Евро-2026 по футзалу Украина сыграет 17 декабря, где ее соперником будет Румыния.

Квалификация на Евро-2026. Групповой турнир. Первый тур
13.12.2024
Кипр – Украина 0:7
Голы: Корсун (6, 28), Микитюк (8, 34), Фаренюк (11, 25), Абакшин (13)

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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