Уверенный старт в отборе на Евро-2026. Кипр – Украина 0:7. Видео голов и обзор матча
Разгром
Фото: facebook.com/@UKRAINEFUTSAL
Национальная сборная Украины по футзалу провела матч первого тура квалификации Евро-2026. Подопечные Александра Косенко встречались с командой Кипра.
В первом тайме сине-желтые забили в ворота соперника четыре мяча. После перерыва украинцы продолжили диктовать свои условия, что вылилось в результативные удары. Еще три мяча побывало в сетке ворот Кипра. В результате, разгромная победа Украины 7:0.
Свой следующий матч отбора на Евро-2026 по футзалу Украина сыграет 17 декабря, где ее соперником будет Румыния.
Квалификация на Евро-2026. Групповой турнир. Первый тур
13.12.2024
Кипр – Украина 0:7
Голы: Корсун (6, 28), Микитюк (8, 34), Фаренюк (11, 25), Абакшин (13)
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