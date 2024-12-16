Румыния - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Уже завтра в матче второго тура отбора на Евро-2026 по футзалу сборная Украины на выезде сыграет против сборной Румынии. Встретятся лидеры группы, которые в первом туре не пропускали.

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В первом туре обе команды разгромили своих соперников. Румыния переиграла Германию (6:0), а Украина не оставила шансов Кипру (7:0). Таким образом, за разницей забитых и пропущенных сборная идет на первом месте.

Матч между сборной Румынии и Украины начнется в понедельник в 19:00. Видеотрансляцию можно будет просмотреть на телеканале Setanta Sports и YouTube канале Setanta Sports.