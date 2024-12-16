Румыния - Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных

Во втором туре квалификации к Евро-2026 по футзалу встретятся сборные Украины и Румынии. Игра пройдет на City Hall Arena в румынском городе Тиргу-Муреш.

Румыния – Украина

Квалификация на Чемпионат Европы-2026. Второй тур

17.12.2024. 19:00. Тыргу-Муреш. "City Hall Arena"

Трансляция – Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

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Сборная Украины: последние новости

Подопечные Александра Косенко в первом матче квалификации уничтожили своих соперников из Кипра – 7:0. С первых минут было заметно, что это соперники разного класса. Украинцы прижали киприотов к своим воротам и постоянно держали в напряжении голкипера. А вот у наших ворот соперник ничего так и не смог создать. Безусловно, украинцы могли забивать даже больше, но подвела реализация. Дважды забивали Корсун, Микитюк и Фаренюк, а еще один мяч в сетку киприотов отправил Абакшин.

Своими впечатлениями после матча поделился главный тренер сборной Александр Косенко. "В этой игре мы действительно обыграли соперника и были сильнее во всех компонентах. Как и в любой игре, были моменты и у сборной Кипра – мы защищались, отстояли на ноль. Как мы уже говорили, любая потеря очков может отрицательно повлиять на турнирное положение в дальнейшем распределении мест, но мы не должны зацикливаться на том, чтобы не терять очки. Должны играть, должны качественно выполнять свою работу, должны выходить на площадку и делать то, что ребята умеют делать, – резюмировал Косенко.

Украина: Савенко, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко – Сухов, Первеев, Фаренюк, Жук, Мельник, Чернявский, Швед, Микитюк, Лебедь

Сборная Румынии: последние новости

Румыния в первом туре тоже очень уверенно победила своего соперника. Румыны не оставили шансов сборной Германии – 6:0. По три мяча футзалисты сборной Румынии забили в каждом из таймов. Безусловно, это уже гораздо более сильный соперник для нашей сборной. В составе этой команды техничные игроки, всегда борющиеся до последнего. Они не только техничные, но и стараются не проигрывать борьбу. Однако последние результаты Румынии не слишком впечатляют. К примеру, в квалификации к ЧМ-2024 эта сборная выиграла всего один матч и четыре проиграла.

Румыния пытается играть с позиции силы, но и пропускает немало. Следует обращать внимание на переходные фазы, ведь в этом компоненте наш соперник опасен. А вот в защите не все так хорошо у сборной Румынии, потому у наших футзалистов будет немало шансов.

Последние матчи команд

Украина

Кипр – Украина 0:7 (Квалификация)

Чехия – Украина 2:6 (спарринг)

Чехия – Украина 2:3 (спарринг)

Украина – Франция 7:1 (ЧМ)

Украина – Бразилия 2:3 (ЧМ)

Румыния

Румыния – Германия 6:0 (Квалификация)

Румыния – Албания 3:2 (спарринг)

Румыния – Грузия 2:4 (спарринг)

Румыния – Грузия 2:4 (спарринг)

Румыния – Казахстан 0:2 (Квалификация на ЧМ)

Личные встречи

Эти сборные успели между собой сыграть семь матчей: четыре победы Украины, две победы Румынии и ничья. Последний раз соперники встречались 2 года назад, тогда победили Украина – 3:1.

Ставка и коэффициенты

Прогноз матча Румыния - Украина

Букмекеры считают очевидными фаворитами нашу сборную и с этим следует согласиться. Безусловно, Румыния гораздо более сильная команда, чем Кипр, но она не одного уровня с Украиной. Наши ребята сейчас чувствуют себя уверенно и могут на равне играть против любого соперника. Румыния будет играть дома, но это не поможет им набрать очки. Ожидаем вторую подряд в отборе победу для нашей команды. Прогноз – победа Украины с форой (-2) за 1.63.