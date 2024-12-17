Румыния - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧЕ-2026 среди футзальных сборных
Румыния - Украина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.12.2024 ⋇ Смотреть футзал на UA-Футбол
Фото: Асоціація футзалу України
Подопечные Александра Косенко сыграют свой второй матч в рамках квалификации на ЧЕ-2026. Соперником нашей сборной станет Румыния.
Обе команды с лучшей стороны проявили себя в прошлом туре. Румыния поиздевалась над Германией (6:0), а Украина не оставила шансов Кипру (7:0).
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на Setanta Sports – на ютуб-канале, ОТТ-платформе и телеканале Setanta Sports.
Трансляция матча Румыния - УкраинаСмотреть трансляцию
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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