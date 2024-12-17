Квалификация на ЧЕ-2026 по футзалу. Румыния – Украина 0:2. Вторая победа подряд без пропущенных мячей

Во втором туре квалификации в ЧЕ-2026 по футзалу встречались сборные Румынии и Украины. Обе команды в первом туре одержали разгромные победы и не пропустили ни одного гола. Украина разгромила Кипр (7:0), а Румыния – Германию (6:0). Сегодняшний поединок был лобовым за первое место.

В настоящее время Румыния занимает 25 место в рейтинге ФИФА. В последние годы вряд ли можно назвать удачными для этой сборной, ведь она не смогла квалифицироваться на Евро-2022 и ЧМ-2024. Сегодняшний матч стал тринадцатым в истории встреч этих команд. Уверенное преимущество за украинцами – 7 побед из 12 игр и одна ничья.

Украинцы с первых минут начали доминировать, но реализовали свое преимущество смогли в середине первого тайма. После эффектной комбинации мяч в свой актив записал Зварыч – 0:1. Достаточно быстро подопечные Косенко увеличили свое преимущество. От Зварыча мяч прилетел на голову Шведу, пробившему по пустым воротам - 0:2. Больше голов до перерыва не было.

В начале второго тайма румыны активизировались, но создать существенные проблемы Сухову они не могли. Украинцы уверенно играли по счету, но и не рисковали. Следует отдать должное хозяевам, которые не опустили руки и стремились все же вернуть интригу в наш матч. Румыны уже за десять минут до завершения матча начали атаковать с пятым полевым, и нашей сборной было не просто. На 36-й минуте мог забивать Араужо, но его удар парировал Сухов.

В итоге игра завершилась победой Украины. Начинаем квалификацию с наибольшим результатом.

Квалификация на ЧЕ-2026. Второй тур

Румыния – Украина 0:2

Голы: Зварыч (11), Швед (13)

Румыния: Тоница, Ислаи, Араужо, Ковач, Ходьнодь – Войн, Гаврило, Тоадер, Кюшмеди, Настаи, Бутнара, Балинт, Кречун

Украина: Сухов, Абакшин, Зварыч, Корсун, Семенченко – Савенко, Швед, Жук, Микитюк, Мельник, Чернявский, Фаренюк, Лебедь, Первеев