Игрок сборной Украины по футзалу - о квалификации на ЧЕ 2026: Как начнешь, так и поплывешь
Поделился своими впечатлениями от первых двух успешных игр
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно сборная Украины по футзалу победила сборную Кипра со счетом 7:0 и сборную Румынии — 2:0.
Игрок сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко прокомментировал победы в квалификации на чемпионат Европы-2026.
Сборная Украины успешно начала отбор на европейский чемпионат с двух выездных побед. Как вы оцениваете такой старт?
Конечно, очень важно хорошо начать отбор к Евро, потому что, как говорят, как начнешь, так и поплывешь. Мы рады, что смогли одержать две победы на выезде. Это придает уверенности в следующих играх.
Матч против Румынии выдался более сложным, чем с Кипром. Были ли вы готовы ко всему, что могла предложить румынская команда?
Да, матч выдался немножко сложнее, но мы хорошо разбирали и готовились к сопернику. Поэтому чего-то чрезвычайного и неожиданного мы не увидели.
У них на арене была невероятная поддержка. Трудно было противодействовать этому натиску трибун?
Наоборот, это было прикольно. Играть при полном зале - это фантастика. Трибуны гудят, поддерживают хозяев паркета, и это еще больше мотивирует. Для этого и играем в футзал.
Тренеры на теории отмечали важность хорошо начать игру. По вашему мнению, это удалось?
Да, я считаю, что мы хорошо вошли в игру. Были сконцентрированы в обороне и создавали острые моменты в атаке, что и привело к двум голам.
Вы довольны своим выступлением в этих матчах?
Индивидуально всегда хочешь от себя большего, но на первом плане командный результат. А когда команда побеждает, это самое главное.
Как оцениваете шансы сборной напрямую выйти на чемпионат Европы?
Все в наших руках. Поэтому не буду загадывать, все будет зависеть от нас самих. Будем выходить на поле и доводить от игры к игре.
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