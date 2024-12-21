Игрок сборной Украины по футзалу - о квалификации на ЧЕ 2026: Как начнешь, так и поплывешь

Недавно сборная Украины по футзалу победила сборную Кипра со счетом 7:0 и сборную Румынии — 2:0.

Игрок сборной Украины по футзалу Ростислав Семенченко прокомментировал победы в квалификации на чемпионат Европы-2026.

Сборная Украины успешно начала отбор на европейский чемпионат с двух выездных побед. Как вы оцениваете такой старт? Конечно, очень важно хорошо начать отбор к Евро, потому что, как говорят, как начнешь, так и поплывешь. Мы рады, что смогли одержать две победы на выезде. Это придает уверенности в следующих играх.

Матч против Румынии выдался более сложным, чем с Кипром. Были ли вы готовы ко всему, что могла предложить румынская команда? Да, матч выдался немножко сложнее, но мы хорошо разбирали и готовились к сопернику. Поэтому чего-то чрезвычайного и неожиданного мы не увидели. У них на арене была невероятная поддержка. Трудно было противодействовать этому натиску трибун? Наоборот, это было прикольно. Играть при полном зале - это фантастика. Трибуны гудят, поддерживают хозяев паркета, и это еще больше мотивирует. Для этого и играем в футзал.