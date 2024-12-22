Футзал. Победы ХИТа и Энергии, неожиданное поражение Урагана

На этой неделе сыграли матчи девятого тура чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Харьков" и "in.IT" подарили болельщикам голевую феерию. Игра завершилась победой победой львовян – 4:3. Отметим дубль Александра Горелко. "Сокол" довольно неожиданно дома переиграл "SkyUp" - 4:2. Дважды из составе хозяева забил Владислав Первеев.

"Аврора" в домашнем матче не оставила шансов "Кардинал-Ровно" – 6:3. Сагайдачный и Школьный отличились дублями. Также обращаем внимание на сенсационную победу "Сухой Балки" над "Ураганом – 3:1. Коллектив из Ивано-Франковска теряет сверхважные очки.

В стартовом матче воскресенья ХИТ дома в результативном матче обыграл "Атлетик футзал" – 5:3. Девятый тур завершился игрой между "Любартом" и "Энергией". Матч завершился победой "Энергии" - 4:1

Результаты девятого тура