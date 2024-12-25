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Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией

Футзал

Поединок пройдет 4 февраля 2025 года

Известно, где сборная Украины по футзалу сыграет домашний матч с Германией

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Сборная Украины по футзалу сыграет свой домашний матч отбора на Евро-2024 против команды Германии в столице Молдовы Кишиневе на Arena Chișinău, сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Поединок пройдет 4 февраля 2025 года, начало - в 19:00 по киевскому времени. Первую игру сыграют 31 января в Германии в Геппингене на EWS-Арена (начало - в 19:30).

Напомним, в первых двух стартовых матчах украинцы одолели Кипр (7:0) и Румынию (2:0).

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Источник:
Асоціація футзалу України
Опубликовал: Алина Ерофеева
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