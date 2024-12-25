Обновился рейтинг футзальных сборных. На каком месте находится Украина?
Сине-желтые сохранили свою позицию
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
УЕФА обновил декабрьский рейтинг национальных команд. Сборная Украины по футзалу осталась на пятой строчке, сообщает пресс-служба УАФ.
Лидером рейтинга является Португалия, второе место занимает Казахстан, а замыкает тройку Испания. Четвертая позиция, по факту замороженная, принадлежит России. Страна-агрессор была отстранена от всех соревнований в 2022 году.
Стоит заметить, что от позиции сборной зависит количество представителей страны в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 от Украины в ЛЧ впервые будет делегировано два клуба.
Топ-10 мужских футзальных сборных от УЕФА:
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