Обновился рейтинг футзальных сборных. На каком месте находится Украина?

УЕФА обновил декабрьский рейтинг национальных команд. Сборная Украины по футзалу осталась на пятой строчке, сообщает пресс-служба УАФ.

Лидером рейтинга является Португалия, второе место занимает Казахстан, а замыкает тройку Испания. Четвертая позиция, по факту замороженная, принадлежит России. Страна-агрессор была отстранена от всех соревнований в 2022 году.

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Стоит заметить, что от позиции сборной зависит количество представителей страны в Лиге чемпионов УЕФА. В сезоне-2025/2026 от Украины в ЛЧ впервые будет делегировано два клуба.

Топ-10 мужских футзальных сборных от УЕФА: