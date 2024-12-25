Первеев: Основной игрок сборной Украины по футзалу - это моя цель

Универсал "Сокола" и сборной Украины по футзалу Владислав Первеев поделился своими амбициями.

- Каково твое видение своего места в этой сборной - на сейчас, на перспективу?

- Основной игрок сборной - это 100 процентов. Это моя цель, и я думаю, она вполне реальна. Просто на все надо свое время.

- Я такое мнение слышал, что если Петя Шотурма восстановится, то это будет немножко проблемно для тебя: Петя - авторитет, капитан, все такое, ветеран заслуженный.

- К сожалению, у Пети сложная травма, и я не знаю, как быстро он восстановится. Желаю ему скорейшего восстановления. Очень прибивает психологически такая травма. Но он молодец, он держится, такой веселый.

Никто не знает, что будет завтра. Возможно, когда Петр восстановится, будет еще какое-то место. Но я на это все не смотрю. У меня есть работа, есть шанс.

Я цепляюсь, делаю то, что от меня зависит, и все. А дальше, как Роман Николаевич (Ковальчик - наставник "Сокола" - прим.) любит говорить: "Я же себе не враг".

Я думаю, что каждый тренер себе не враг, и если есть реально игрок, который показывает стабильную игру и выполняет указания, установки тренера - конечно, он будет его ставить, брать, наигрывать", - сказал Первеев.