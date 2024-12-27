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Впервые в истории. Две украинских команды сыграют в Лиге чемпионов-2025/26

Футзал
Обновлено

В футзальной ЛЧ стартуют два украинских клуба

Впервые в истории. Две украинских команды сыграют в Лиге чемпионов-2025/26

uefa.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В сезоне Лиги чемпионов по футболу сезона 2025/26 впервые в истории сыграют сразу два украинских клуба.

Это стало возможно благодаря тому, что сборная Украины смогла сохранить пятую позицию в обновленном рейтинге футзальных национальных сборных УЕФА.

Таким образом, в Лиге чемпионов-2025/26, стартуют две украинские команды, чемпион и вице-чемпион Экстралиги 2024/25.

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Отметим, что лидирует в рейтинге сборных УЕФА по-прежнему команда Португалии, а в первую тройку входят сборные Казахстана и Испании.

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