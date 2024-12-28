Футзал. Огненный матч между Соколом и ХИТом, а также уверенная победа SkyUP

В субботу, 28 декабря, состоялись перенесенные матчи второго и десятого туров чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Обращаем внимание, что это последние матчи чемпионата в 2024 году. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.

В перенесенном матче второго тура "Сокол" принимал ХИТ. Футзалисты подарили болельщикам настоящую голевую феерию и невероятные эмоции. Игра завершилась победой ХИТа – 7:5. Обращаем внимание на хет-трики Первеева и Жука.

В перенесенном матче десятого тура "SkyUp" принимал "Любарт". Интриги в этом противостоянии не было. "SkyUp" завершил год на победной ноте – 5:1. Три очка принесли дубль Литвинова и хет-трик Лукаса.

Турнирное положение