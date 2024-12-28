Футзал. Огненный матч между Соколом и ХИТом, а также уверенная победа SkyUP
Последние матчи в 2024 году
Фото: ФК ХІТ
В субботу, 28 декабря, состоялись перенесенные матчи второго и десятого туров чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Обращаем внимание, что это последние матчи чемпионата в 2024 году. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.
В перенесенном матче второго тура "Сокол" принимал ХИТ. Футзалисты подарили болельщикам настоящую голевую феерию и невероятные эмоции. Игра завершилась победой ХИТа – 7:5. Обращаем внимание на хет-трики Первеева и Жука.
В перенесенном матче десятого тура "SkyUp" принимал "Любарт". Интриги в этом противостоянии не было. "SkyUp" завершил год на победной ноте – 5:1. Три очка принесли дубль Литвинова и хет-трик Лукаса.
Турнирное положение
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|Аврора
|9
|8
|1
|0
|42
|15
|25
|2
|ХИТ
|9
|7
|2
|0
|46
|22
|23
|3
|Сокол
|9
|6
|0
|3
|32
|22
|18
|4
|Ураган
|9
|5
|2
|2
|37
|23
|17
|5
|SkyUP
|10
|5
|0
|5
|34
|29
|15
|6
|Энергия
|9
|4
|2
|3
|37
|26
|14
|7
|Атлетик футзал
|9
|4
|1
|4
|29
|31
|13
|8
|Сухая Балка
|10
|4
|1
|5
|25
|24
|13
|9
|Кардинал-Ровно
|9
|2
|4
|3
|27
|29
|10
|10
|in.IT
|10
|2
|0
|8
|14
|40
|6
|11
|Любарт
|10
|1
|1
|8
|13
|37
|4
|12
|Харьков
|9
|1
|0
|8
|23
|61
|3
Популярное сейчас
- 35-летний боксер скончался спустя неделю после завоевания чемпионского пояса WBA
- Снова об этом. Лунин бредит уходом с Мадрида
- Ванат пошутил об алкогольном прошлом Милевского. Артем отрицательно отреагировал, вспомнив Лужного
- Впервые в истории. Две украинских команды сыграют в Лиге чемпионов-2025/26
- Футболистки Металлиста 1925 снялись для Playboy. ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы