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Футзал. Огненный матч между Соколом и ХИТом, а также уверенная победа SkyUP

Футзал
Обновлено

Последние матчи в 2024 году

Футзал. Огненный матч между Соколом и ХИТом, а также уверенная победа SkyUP

Фото: ФК ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 28 декабря, состоялись перенесенные матчи второго и десятого туров чемпионата Украины по футзалу сезона 2024/25. Обращаем внимание, что это последние матчи чемпионата в 2024 году. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний.

В перенесенном матче второго тура "Сокол" принимал ХИТ. Футзалисты подарили болельщикам настоящую голевую феерию и невероятные эмоции. Игра завершилась победой ХИТа – 7:5. Обращаем внимание на хет-трики Первеева и Жука.

В перенесенном матче десятого тура "SkyUp" принимал "Любарт". Интриги в этом противостоянии не было. "SkyUp" завершил год на победной ноте – 5:1. Три очка принесли дубль Литвинова и хет-трик Лукаса.

Турнирное положение

Команда И П Н П З П О
1 Аврора 9 8 1 0 42 15 25
2 ХИТ 9 7 2 0 46 22 23
3 Сокол 9 6 0 3 32 22 18
4 Ураган 9 5 2 2 37 23 17
5 SkyUP 10 5 0 5 34 29 15
6 Энергия 9 4 2 3 37 26 14
7 Атлетик футзал 9 4 1 4 29 31 13
8 Сухая Балка 10 4 1 5 25 24 13
9 Кардинал-Ровно 9 2 4 3 27 29 10
10 in.IT 10 2 0 8 14 40 6
11 Любарт 10 1 1 8 13 37 4
12 Харьков 9 1 0 8 23 61 3
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