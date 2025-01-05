Футзал. ХИТ забивает четырнадцать голов, уверенная победа Авроры

В субботу и воскресенье сыграли матчи десятого тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что два матча этого тура сыграли в конце прошлого года.

Киевский ХИТ в домашнем матче буквально уничтожил "Харьков". Это было действительно настоящее избиение – 14:0. Киевляне по семь голов забили в каждом из таймов. Четыре мяча забил капитан Игорь Чернявский.

"Аврора" на выезде уверенно обыграла "Ураган" - 4:1. Героем стал Ростислав Семенченко, забивший в каждом из таймов. В еще одном матче субботы "Энергия" благодаря голу Тараса Кузя на последних минутах выиграла у "Атлетика" - 1:0.

В едином противостоянии воскресенья "Кардинал-Ровно" принимал "Сокол". Матч завершился победой гостей - 1:2.

Результаты десятого тура

ХИТ – "Харьков" 14:0

"Атлетик футзал" – "Энергия" 0:1

"Ураган" - "Аврора" 1:4

"Кардинал-Ровно" - "Сокол" 1:2