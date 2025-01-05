Футзал. ХИТ забивает четырнадцать голов, уверенная победа Авроры
Первый тур в 2025 году
Фото: ФК ХІТ
В субботу и воскресенье сыграли матчи десятого тура чемпионата Украины по футзалу. Предлагаем вашему вниманию результаты противостояний. Напомним, что два матча этого тура сыграли в конце прошлого года.
Киевский ХИТ в домашнем матче буквально уничтожил "Харьков". Это было действительно настоящее избиение – 14:0. Киевляне по семь голов забили в каждом из таймов. Четыре мяча забил капитан Игорь Чернявский.
"Аврора" на выезде уверенно обыграла "Ураган" - 4:1. Героем стал Ростислав Семенченко, забивший в каждом из таймов. В еще одном матче субботы "Энергия" благодаря голу Тараса Кузя на последних минутах выиграла у "Атлетика" - 1:0.
В едином противостоянии воскресенья "Кардинал-Ровно" принимал "Сокол". Матч завершился победой гостей - 1:2.
Результаты десятого тура
ХИТ – "Харьков" 14:0
"Атлетик футзал" – "Энергия" 0:1
"Ураган" - "Аврора" 1:4
"Кардинал-Ровно" - "Сокол" 1:2
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