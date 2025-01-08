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Футзал. Лидер сборной Украины сменил ХИТ на польский клуб

Футзал

Даниил Абакшин продолжит карьеру в Польше

Футзал. Лидер сборной Украины сменил ХИТ на польский клуб

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Лидер сборной Украины по футзалу Даниил Абакшин покинул киевский ХИТ и будет выступать за польскую команду "Евробус" из города Перемышль.

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Дебютировать за свою новую команду форвард может уже в среду, 8 января, в гостевом матче против "Ополе".

Стоит отметить, что за "Евробус" играют и другие известные украинские футзалисты – Роман Колток, Назар Швед, Артем Фаренюк и Ярослав Лебедь.

Даниил Абакшин присоединился к клубу ХИТ в начале сезона 2023/2024, провел за команду 54 матча (9 поединков в Лиге чемпионов) и забил 33 гола (8 мячей в Лиге чемпионов).

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