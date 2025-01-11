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Ушла из жизни вице-чемпионка Европы 2023 по футзалу

Футзал

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Ушла из жизни вице-чемпионка Европы 2023 по футзалу

Фото - Асоціація футзалу України

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Ушла из жизни вице-чемпионка Европы 2023 по футзалу.

Ассоциация футзала Украины сообщила, что Таисия Бабенко умерла в возрасте 31 года. Спортсменка в течение года боролась с раком.

"Это невосполнимая потеря для всего украинского футзала", - написали в ассоциации.

Спортсменка выступала за футбольные команды "Лидер" и "Ворсклу", футзальные "Нику" и "ПЗМС". Также играла за сборную Украины по футзалу и пляжному футболу.

В составе футзальной сборной становилась вице-чемпионкой Европы 2023 и бронзовым призером Евро-2022.

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Также Таисия Бабенко получила звание "Мастера спорта международного класса".

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Источник:
Асоціація футзалу України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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