Ушла из жизни вице-чемпионка Европы 2023 по футзалу
Светлая память
Фото - Асоціація футзалу України
Ушла из жизни вице-чемпионка Европы 2023 по футзалу.
Ассоциация футзала Украины сообщила, что Таисия Бабенко умерла в возрасте 31 года. Спортсменка в течение года боролась с раком.
"Это невосполнимая потеря для всего украинского футзала", - написали в ассоциации.
Спортсменка выступала за футбольные команды "Лидер" и "Ворсклу", футзальные "Нику" и "ПЗМС". Также играла за сборную Украины по футзалу и пляжному футболу.
В составе футзальной сборной становилась вице-чемпионкой Европы 2023 и бронзовым призером Евро-2022.
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Также Таисия Бабенко получила звание "Мастера спорта международного класса".
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